Марьинка, Водяное, Бутовка – самые горячие точки на Донбассе сегодня

Шахта Бутовка ежедневно во фронтовых сводках. Тишина здесь обманчива, и в любой момент может превратиться в сильный бой. Оккупанты стреляют по уже почти уничтоженным рудникам, не жалея арсенала вооружения.

Виталий – один из самых молодых защитников Бутовки. В свои 19 уже год на фронте. И хотя родители были не в восторге от его желания пойти воевать, Виталий подписал контракт.

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Первый сильный обстрел парень пережил здесь, на шахте Бутовка. В нескольких метрах от него упал выстрел от ручного противотанкового гранатомета.

Виталия спасло то, что был в окопе. Сколько обстрелов пережил Андрей, уже и не посчитает. Он на фронте с 2014 года. Перечень горячих точек, в которых побывал, впечатляет.

Счастье, Марьинка, Красногоровка. В Красногоровке был ранен. Выздоровел – и снова на передовую.

Андрей удивляется, почему оккупанты не прекращают бить по шахте Бутовка. Ведь шахта и так превратилась в груду кирпича и железа. Кремлевские наемники пытаются сравнять ее с землей.

Шахта Бутовка – рядом с оккупированным Донецком. Она открывает подступы к Авдеевке – городу, который стал не по зубам пророссийским боевикам.

Расстояние же между нашими позициями и враждебными всего несколько десятков метров. Поэтому украинские армейцы часто видят и слышат оккупантов.

К слову, на Донбассе погиб брат Гонгадзе.

Опубликовано Июнь, 05 в 20:25



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