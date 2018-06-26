Маршрутку отбросило в лоб грузовика! В Ровненской области в ДТП погибли 4 пассажира

Место ужасной аварии, которая моментально унесла жизни 4-х человек. Здесь до сих пор на обочине лежат остатки автомобилей и окровавленные вещи пассажиров маршрутки, которая ехала из Киева и только проехала Сарны.

От удара маршрутку отбросило на встречную прямо в лоб грузовика. Цистерна до сих пор стоит в поле у ​​дороги. Водитель грузовика почти не пострадал, в отличие от пассажиров маршрутки. Ее водитель и двое пассажиров погибли на месте. Второй водитель микроавтобуса, который сидел на пассажирском сиденье, скончался через полчаса. 9 человек доставили в больницу.

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Елена с мужем Романом были в этой маршрутке. Женщина говорит: они и остальные пассажиры ехали на работу в Польшу из Киева. Последнее, что помнит – как разговаривала с мамой по телефону. Очнулась уже в больнице. А вот муж сейчас в крайне тяжелом состоянии. Теперь больше всего женщина хочет, чтобы муж выжил.

20-летнего водителя мерседеса на иностранной регистрации задержали. Он житель Сарны. Предварительную информацию, что молодой человек был нетрезв, сами правоохранители опровергли. Больше деталей в полиции пока не разглашают.

Следователи готовятся объявить парню подозрение в совершении преступления, а также выбирают ему меру пресечения.

К слову, в Рио-де-Жанейро нашли мертвым британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, который с апреля 2018 считался пропавшим без вести.

Опубликовано Июнь, 26 в 17:26



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