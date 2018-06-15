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Массаж, климат-контроль и сбалансированная еда: как ухаживают за свиньями австрийцы в Украине

В Черкасской области уже семь лет работает австрийский фермер Томас. На землях бывшего колхоза отстроил свиноферму.

Главное правило его хозяйствования – никаких антибиотиков в рационе подопечных, только натуральные корма и индивидуальный подход к каждому животному.

Животным – ежедневный массаж, внимание и индивидуальный рацион. Работникам – тренинги, семинары, работа с психологом-философом и ежемесячно походы в музей.

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Комфортную для животных температуру поддерживает климат-контроль. Главное внимание – сбалансированному кормлению. Питание подает автоматическая кормовая линия.

Качественные корма, толковые менеджеры и профессиональные сотрудники – это философия работы Томаса.

Напомним, крыши в дырах, поваленные электоро-столбы и деревья, уничтожены овощи и фрукты – жители Западной Украины шокированы последствиями урагана.

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