Машина в коробке – арт инсталляция Peugeot 5008

Мечта детства – игрушечная машина в коробке с дверью и капотом, которые открываются и литые диски. Именно такую машину на непривычной арт инсталляции в Киеве можно увидеть. Но в коробке машина настоящая.

Поэтому на этой арт инсталляции любители кроссоверов имеют возможность не только познакомиться поближе с Peugeot 5008, а узнать о его инновации, но и сделать фото.

– Просторный 7-местный салон, а также эргономика позволяют проводить активно время загородом, а также наслаждаться автомобилем в дорожном потоке. Экономичные и современные двигателя, в сочетании с коробкой передач последнего поколения, делают этот автомобиль динамичным и экономичным, что позволяет наслаждаться и получать удовольствие от вождения, – говорит Виктор Кордилевський, генеральный директор Peugeot Citroën Украина.

Арт инсталляцию, которая побуждает мечтать, ставить цели и достигать их, можно будет увидеть до середины сентября.

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К слову, с 1 сентября полосы для движения транспорта в городах и селах разрешат рисовать узкими на треть.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 19:18



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