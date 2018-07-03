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Массовое отравление и кома: чем накормили детей в лагере Славутич под Киевом

В детском лагере на Киевщине массовое отравление. Заболели 12 детей, одна из них – 8-летняя девочка в коме.

По данным следствия, компания-арендатор незаконно провела его реконструкцию и безосновательно оформила право собственности на детское учреждение.

Инспекция лагерь наведалась уже сегодня утром, но их несколько часов не пускали.

Все же специалисты смогли провести обследование. Они взяли пробы пищи, которой кормят детей. По факту массового отравления прокуратура Киевской области начала уголовное производство.

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Само заведение продолжает работать и в нем остались более 200 детей. Здесь уверяют – санитарных норм соблюдаются.

К слову, сотни украинцев скитаются в аэропортах по всему миру – так начался сезон отпусков лето-2018, у всех на устах туристический коллапс, который отравил отпуск многим семьям.

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