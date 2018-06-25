Масштабного затопления сел не будет! На Луганщине откачают воду из шахт

За полтора километра до линии соприкосновения, да еще и затоплена. На шахте Золотая в начале мая произошло то, о чем предупреждали 4 года.

Вода, которую прекратили откачивать из шахт после оккупации Донбасса, прорвалась. Внешне воды не видно, она глубоко под землей, затопленной осталась часть оборудования шахты.

Все произошло на глубине 775 метров. Людей тогда чудом удалось эвакуировать. Поток перегородили бетонными плитами.

На глубину, где произошел прорыв, журналистов не пускают. В Минэнерго говорят, шахта полузатопленная. Ежедневно прибывает по полтора метра воды.

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На схеме, которую опубликовал заместитель Министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, все выглядит так.

Вода на Золотую перетекла с рудника Голубовский через Шахтерске и Родину. Ведь это – единый комплекс.

И такое почти везде. По сегодняшний день с неподконтрольных территорий не предпринимают никаких мер по откачиванию воды, для них это не проблема.

Государство выделило более 131 млн из резервного фонда. Решение приняли за неделю до прорыва – до тех пор продолжалась бумажная волокита. Поэтому оборудование подвозят только сейчас.

Там уместно построить усиленный водоотливной комплекс, который встретит водоприлив и будет откачивать всю эту воду на поверхность.

Если этого не произойдет, будут затоплены все шахты, все территории, а вместе с ними – поселки, населенные пункты.

К слову, в Кировоградской области разбился автобус с шахтерами.

Опубликовано Июнь, 25 в 11:30



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