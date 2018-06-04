Математика на английском и пение с детьми: альтернативная школа в Харькове
От альтернативного класса – до целой альтернативной школы. Такой путь прошли два педагога-единомышленника, создав в Харькове особое учебное заведение, которое уже 20 лет успешно действует.
Здесь математику учат на английском языке, детей не муштруют, выпускные празднуют не с размахом, а с пользой.
Здесь никогда не отчислят за плохие оценки, а вот за хамство или драку – легко.
Смотрите: Современный спортзал от АТОвцев на Виннитчине: цель и кто может заниматься
В мороз и дождь он добирается до школы на велосипеде. И каждое утро встречает детей на крыльце. Это Александр – директор альтернативной школы.
20 лет назад разработали собственную методику изучения языка – дети много слушали и говорили, учителя записали сотни кассет, а на уроках пели вместе с детьми и учили стихи.
Учить язык по фильмам интереснее и эффективнее.
Стоимость обучения здесь 4,5 тысячи гривен в месяц.
Ранее Факты ICTV писали, как приучить ребенка к чтению.