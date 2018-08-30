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Медиафорум Праволюдяність: как защититься от дискриминации

В Украине люди, чьи права нарушили, часто обращаются за помощью к СМИ. Как журналистам заинтересовать и привлечь внимание к проблемам людей, которые подвергаются дискриминации – учились 70 студентов на специальном медиафоруме Праволюдяність.

70 будущих журналистов должны знать, как бороться с дискриминацией в любых проявлениях с помощью слова. Этому эксперты учили их три дня. Тема болезненная, потому что 40% украинцев столкнулись с дискриминацией лично, утверждают соцопросы.

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Каждый из участников – показал результаты своей работы на правозащитную тематику. Авторы десяти лучших – получили денежный приз.

К слову, реально ли отказаться от соцсетей.

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