Медовый спас 2018: какой мед выбрать и цены
Мед течет рекой – на днях в столичном Пирогово проходит фестиваль, посвященный этому сладкому продукту.
На носу Медовый спас. Производители спешат похвастаться своим свежим и душистым нектаром.
Пчеловоды утверждают, несмотря на неурожай, цены на нынешний мед не поднимали. За литр меда из акации или липы пчеловоды просят 200 гривен. С лаванды пол литра стоит 300 гривен.
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С другого конца площадки разлетается запах сушеных трав. А у них, как пчелки народные мастера. Они учат всех желающих делать букетики маковейчики.
Ранее Факты ICTV писали о уличной еде, что летом лучше не покупать и советы от врачей.
2018-08-12
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