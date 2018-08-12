Медовый спас 2018: какой мед выбрать и цены

Мед течет рекой – на днях в столичном Пирогово проходит фестиваль, посвященный этому сладкому продукту.

На носу Медовый спас. Производители спешат похвастаться своим свежим и душистым нектаром.

Пчеловоды утверждают, несмотря на неурожай, цены на нынешний мед не поднимали. За литр меда из акации или липы пчеловоды просят 200 гривен. С лаванды пол литра стоит 300 гривен.

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С другого конца площадки разлетается запах сушеных трав. А у них, как пчелки народные мастера. Они учат всех желающих делать букетики маковейчики.

Ранее Факты ICTV писали о уличной еде, что летом лучше не покупать и советы от врачей.

Опубликовано Август, 12 в 19:54



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