Медицинские ралли в Черкассах: за что борются и задачи

Медицинские ралли в Черкассах. Сорок машин экстренной медицинской помощи из Украины, Литвы и Польши, 3 дня соревнований и почти шестьсот задач из практики и теории. Все – из реальной жизни.

Четыре скорые из Польши и Литвы и 40 экипажей из 20 областей Украины, в Черкассы съехались бригады карет неотложной помощи, чтобы побороться за первенство. Чтобы попасть сюда, литовцы провели в дороге 19 часов. С Вальдесом из Клайпеды проверяем, как на черкасских дорогах водители уступают скорым.

В Литве игнорирование спецсигналов – грубое нарушение. По литовским нормативами, городом скорая должен прибыть к больному за 15 минут, в селе – за 25. Там в это время укладываются.

Команда из Одесской области полностью укомплектована: готова и в соревнованиях, и в реальной жизни спасти пострадавшего. Радуется, что бригады скорой, которые обслуживают села, могут чему-то научиться и посмотреть на работу иностранных коллег.

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В первом задании водители преодолевают полосу препятствий.

Мастерству водителей могли бы позавидовать асы автосалона. Третий год подряд судит такие соревнования Ритис Малашаускас. Он десять лет работает в неотложной помощи в Каунасе, преподает в школе, учит парамедиков.

Соревноваться команды будут 3 дня – спасать жизни, принимать роды, помогать пострадавшим в ДТП. Всего около 600 задач. Победитель будет представлять Украину на международных соревнованиях.

К слову, раньше здесь была конюшня, где и в каких условиях работают полицейские в Чернигове.

Опубликовано Июнь, 01 в 14:40



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