Мини-Карпаты в Виннице: где остановиться, что посмотреть и цены
Крутой подъем в старейший скальный храм Украины. Оксановським пещерам, в которых когда-то жили монахи, уже тысяча лет, убеждает исследовательница Галина Собко. Их возраст подтверждают нескальные рисунки.
Имея такую чрезвычайную историю, люди стремятся поделиться знаниями с туристами. Оксановка – маленькая деревня на окраине Винницкой области, через Днестр уже Молдова. Здесь всего полсотни дворов, живут преимущественно пенсионеры. Они делают все, чтобы развить зеленый туризм.
Ночь проживания в сельском хостеле 80 гривен. Можно поселиться и в частных усадьбах, которые здесь охотно сдают. Колорита отдыха добавляет домашняя клубника, свежий мед и парное молоко.
В 15 километрах от Оксановки – таинственная Буша. Сюда любят приезжать экстрасенсы и мистики.
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В Буше каждый второй хозяин занимается зеленым туризмом, гостей приглашают в разрисованные дома со стилизованными комнатами.
Сутки в доме для семьи обойдется в 250 гривен. Отдельно питания, обед – 60 гривен, готовят на заказ.
Доехать до Оксановки и Буше можно маршруткой из Винницы – за 200 гривен. Или по железной дороге в Могилев-Подольский, что в 27 километрах отсюда. Чтобы полюбоваться мини-Карпатами и мистической Бушей, можно поселиться в обычной палатке, на природе места для отдыха хватит всем.
К слову, живет в каменной ловушке, тайны Микулинецкого замка.