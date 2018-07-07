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Мини-копии машин Formula 1 и Buggy – соревнования радиоуправляемых моделей в Николаеве

На специализированной грунтовой трассе николаевской автошколы – ожесточенные гонки. На этапе Кубка городов по автомодельному спорту соревнуются копии машин Багги. Меньшие аналога в 8 раз, однако отличаются от настоящих болидов только размерами.

Обзор – после каждого заезда. Столкновение сбивает тонкие настройки. Еще 10 лет назад в гонке самая дорогая импортная модель выигрывала у самодельных. Теперь у всех технически одинаковые машины. Побеждает тот, кто лучше подготовил модель и быстро пристроился к незнакомой трассе.

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Гонки радиоуправляемых автомобильных моделей – настоящий спорт. Есть практика и квалификационные заезды, финал. Но, в отличие от других видов, в соревнованиях нет возрастных ограничений.

Десятилетние участники могут стоять с пультом рядом с ветеранами. Анатолий Ефимов полвека в спорте и наблюдает, как тот совершенствуется.

Соревнования Кубок городов происходят шестой раз. Главное в этом спорте – постоянные тренировки. За 2 дня соревнований в заездах багги приняли участие более 50-ти спортсменов из 10 городов страны. Следующий этап будет принимать Днепр.

К слову, украинец создал уникальный ретро-электрокар.

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