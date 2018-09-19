Мини-ракеты и коктейль-машина: разработки украинцев, которые удивят мир
Украинцы ставят на технические разработки, которые могут удивить мир. Например, студенты Национального авиационного университета собственноручно строят мини-ракеты. Высотой до 2-х метров, с электроникой на борту и двигателем на твердом топливе. Экспериментальный запуск уже делали трижды.
Дальность полета достигает трех километров. А на высоте семисот метров над землей раскрывается парашют, и ракета возвращается на землю. Сейчас студенты готовятся к международному чемпионату по ракетостроения в Европе.
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Среди разработок соотечественников и коктейль-машина с искусственным интеллектом. Работает на голосовых командах и четко придерживается заложенных рецептов. Составляющие напитка подаются с помощью насосов, а соотношение компонентов контролирует датчик веса.
Еще одна разработка – подводный мини-робот для визуального исследования водоемов. Аппарат оснащен Full HD видеокамерой, моторами с винтами, осветителями, компасом, датчиками глубины и температуры. Руководят аппаратом с ноутбука через проводное соединение.
Напомним, где в Днепре научиться проектировать роботов и собирать ракеты.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!