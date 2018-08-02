Минометы, винтовки и пулеметы: каким оружием Савченко хотела уничтожить Раду

Полигон альфы под Киевом. Земля вздрагивается.

Осколки изрешетили окружающие щиты, так действует противопехотная мина МОН-50. Но взорваться она должна была не на учебном поле, а в Верховной Раде. Генеральный прокурор заявляет: это только один из самых слабых снарядов, которые якобы приготовили Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Правоохранители настолько уверены, что открывают часть доказательств для украинцев и стороне защиты подозреваемых. На полигоне демонстрируют изъятые минометы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, десятки снарядов разного калибра. Некоторые из них – произведены на оккупированной территории Донбасса.

По наводкам в телефонных разговорах подозреваемых и количеством оружия эксперты смоделировали сценарий теракта. Стрелять планировали с Труханова острова или барж на Днепре – 2 группы. Операцию успевали провести за 10, максимум 15 минут.

Главные мишени – Верховная Рада и правительственный квартал. Но рядом десятки больниц, школ, детсадов. Могли пострадать тысячи.

Генпрокурор не скрывает, что дело Савченко – Рубана для него одно из самых сложных. Он один из тех, кто лично боролся за освобождение пленницы Кремля. История Надежды Савченко растрогала миллионы украинцев.

Летчица попала в плен к россиянам, героически держалась на показательных судилищах и получила 22 года тюрьмы за якобы наводку, по которой погибли двое российских журналистов.

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Она держалась мужественно, не раз голодала, а через 2 месяца после приговора ее меняют на двух российских грушников. В Украину она прилетает на борту президентского лайнера. Надежде дают Героя Украины. Она начинает работать в парламенте.

Но очень быстро от антироссийской риторики Савченко переходит к сокрушительной критике украинской власти. Выступает за снятие санкций с России. Поражает заявлением о том, что Захарченко и Плотницкий вовсе не террористы. В марте этого года Надежде объявляют подозрение в подготовке теракта. Она признает – на оккупированной территории была, бойцов к бунту подстрекала, о гранате в Раде говорила, но это была провокация.

С Надежды быстро снимают депутатскую неприкосновенность и арестовывают. Задерживают и руководителя центра по освобождению пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. Его ловят на горячем. На контрольно-пропускном пункте на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированных районов. Оба подозреваемых обвинения отвергают. Теперь они должны начать знакомиться с результатами следствия.

В деле 10 томов. Генеральный прокурор надеется, что уже в этом году начнется суд. Прокуратура требует максимального наказания – пожизненного заключения.

К слову, Труханов остров, баржи и гидроциклы – как Савченко планировала теракт в Киеве.

Опубликовано Август, 02 в 20:31



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