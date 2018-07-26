Миссия невыполнима: Фолаут с Томом Крузом уже в украинском прокате

Сегодня в кинотеатрах стартует прокат шестой части американского культового кино Миссия невыполнима: Фолаут. Приключенческий боевик с Томом Крузом кинокритики называют прямым продолжением пятой части – Нация изгоев. Режиссером и здесь выступил Кристофер МакКуорри, который вместе с Брюсом Хеллером написал сценарий приключений главного героя Миссии Итана Ханта. Боевик Миссия невыполнима: Фолаут является шестым фильмом в франшизе, первый которой вышел в 1996 году.

Телеканал ICTV эксклюзивно покажет предыдущие 5 частей фильма Миссия Невыполнима, и является генеральным телевизионным партнером 6-й части.

Профессиональная актерская команда во главе с Томом Крузом. Зрелищные трюки, головокружительные погони, перестрелки и парад женских платьев. Миссия невыполнима 6 с сегодняшнего дня в кинотеатрах Украины. Главный персонаж агент Итан Хант в исполнении – бесстрашный герой, человек, для которого команда, прежде всего. Том Круз, как всегда, великолепно вжился в роль харизматичного победителя.

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Преступная террористическая организация бросает вызов миру, готовит мощный теракт, используя биологическое ядерное оружие. Спасти мир – миссия невыполнима, однако за нее берется спецагент Итан Хант. Мастер блефа вместе с командой и таинственной белой вдовой сознательно идет на свою, возможно, последнюю миссию.

Шестая часть культовой серии о приключениях Итана Ханта была под угрозой срыва. Тома Круза не устраивал гонорар, но потом обо всем договорились. 56-летний Круз – мастер трюков и обычно отказывается от услуг каскадеров. К некоторым сценам из нового фильма Круз готовился два года.

На этот раз, выполняя горячие сцены – актер даже сломал ногу. Кинокритики уже оценили его мастерство. В Миссия невыполнима: Фолаут, его трюки стали еще более зрелищные.

К слову, топ-10 лучших фильмов и сериалов 2018 года.

Опубликовано Июль, 26 в 12:28



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