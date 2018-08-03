Городской рынок еды в Одессе: что попробовать и чем популярный

Одесса всегда привлекала туристов своим колоритом и юмором. Привоз, море, одесский специфический язык. И одной из особенностей Южной Пальмиры есть интернациональная кухня. Год назад, в центре Одессы появилось место, где гурманы могут насладиться любимой едой не выходя из одного здания – это городской рынок еды.

У каждого туриста, который приехал в Одессу есть перечень мест, которые необходимо посетить – улица Дерибасовская, пляж Ланжерон, Приморский бульвар, Потемкинская лестница, Привоз. И год назад, в этом списке появился еще один пункт – городской рынок еды – рай для гурманов.

В создание городского рынка еды Алекс инвестировал полмиллиона долларов. И всего за несколько месяцев помещение старого банка получило новую жизнь.

Сегодня одесский городской рынок еды – уникальное в Украине пространство, где под одной крышей собраны 22 заведения, представляющие различные кухни. Здесь есть итальянский, мексиканский, азиатский. Но самые популярные – одесские морепродукты.

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Поскольку гастрономическая изюминка расположена в центре Одессы, всего за год она приобрела неслыханную популярность.

Еще одной из особенностей заведения является открытость. Посетители сами могут увидеть, как готовят их блюда.

В выходные в заведении выступают музыкальные группы и проводят различные мастер-классы. Владелец городского рынка еды признается: хотел создать заведение, которое будет воплощать современную украинскую кухню с одесской душой. И будет сочетанием традиций и новаторства.

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Опубликовано Август, 03 в 17:38



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