Факты / Видео / Украина / Мост с лестницей. На Франковщине люди гибнут на переправе, что соединяет село/

Мост с лестницей. На Франковщине люди гибнут на переправе, что соединяет село

Отрезанные от мира. Так о себе говорят жители села Прикарпатья Мыслов, которые на протяжении десятков лет, рискуя жизнью, вынуждены добираться из одной части села в другую – через аварийный мост.

На нем уже не раз проваливались селяне. Один человек даже погиб. Но ремонтировать опасную переправу чиновники не спешат, поскольку, как оказалось, мост никому не принадлежит.

СмотритеРевут моторы, сверкает сталь и играет рок: Harley-Davidson 115 лет

Другого пути – как добраться противоположного берега – нету, жалуются люди. Ближайший мост – аж за три километра отсюда, но он не в лучшем состоянии.

На месте обвала образовалась огромная дыра. Теперь, чтобы выйти на мост – люди несут с собой лестницу.

Ранее Факты ICTV писали, как будут отапливать Каменец-Подольский: соломой и отходами кукурузы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка