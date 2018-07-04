Мост с лестницей. На Франковщине люди гибнут на переправе, что соединяет село

Отрезанные от мира. Так о себе говорят жители села Прикарпатья Мыслов, которые на протяжении десятков лет, рискуя жизнью, вынуждены добираться из одной части села в другую – через аварийный мост.

На нем уже не раз проваливались селяне. Один человек даже погиб. Но ремонтировать опасную переправу чиновники не спешат, поскольку, как оказалось, мост никому не принадлежит.

Смотрите: Ревут моторы, сверкает сталь и играет рок: Harley-Davidson 115 лет

Другого пути – как добраться противоположного берега – нету, жалуются люди. Ближайший мост – аж за три километра отсюда, но он не в лучшем состоянии.

На месте обвала образовалась огромная дыра. Теперь, чтобы выйти на мост – люди несут с собой лестницу.

Ранее Факты ICTV писали, как будут отапливать Каменец-Подольский: соломой и отходами кукурузы.

Опубликовано Июль, 04 в 21:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.