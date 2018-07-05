Город высоких зарплат, молодежи и железной руды – как живут в Горишних Плавнях

Горишние Плавни на карте, но на стелле до сих пор Комсомольск. Переименованный город не спешит демонтировать старые надписи, но взял курс на реформы. Одна из самых громких – телемедицина. К ней шли собственными инновациями. На прием сюда записывают по ID-картами, чтобы меньше очередей.

За больными в реанимации следят из одной комнаты. А уже через неделю-две по всей больнице установят новые компьютеры и начнутся онлайн-консультации между врачами и пациентами.

Еще одна новация города – здесь воду очищать не хлоркой, а специальной смесью, которая убивает ротовирус. Деньги на все городские новации выкапывают здесь. Это карьер крупнейшего экспортера железорудных окатышей в Европу. Самая большая телебашня Японии – тоже с украинского материала.

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По сути город и построили вокруг него. Сейчас здесь работает 8 тысяч человек. Работа опасная, но теперь спасает современная техника. Комбинат привлекает больше всего иностранных инвестиций в Украину. Поэтому и в городской бюджет вместе с соседним Ерестовским дает 200 млн грн ежегодно.

Поэтому средняя зарплата в Горишних Плавнях крупнейшая в области – 11 тыс грн. Другие экономические показатели тоже красноречивы. Но и проблемы есть. Даже все эти показатели не задерживают в городе молодежь. Высококвалифицированные специалисты массово выезжают на заработки.

Опытные инженеры или электросварщики там находят лучшую работу и большую зарплату. С массовой миграцией за границу в Горишних Плавнях борются доступным жильем. Вот в этом доме, например, 36 квартир молодым людям дадут в рассрочку на 30 лет, но основные проценты будет гасить город.

На здешних улицах, людей как на столичном Крещатике, 50-тысячный город и с новым-старым названием чувствует себя молодым и современным.

К слову, Сингапур признан самым умным городом планеты.

Опубликовано Июль, 05 в 17:59



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