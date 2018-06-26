Места раскупают за считанные часы: как работает летний лагерь в Днепре

Ставить палатки, разжигать костер, ориентироваться на местности по компасу – на отдых в скаутском лагере Днепра съехались сотни детей.

В лагере есть лектории и школы искусств. Этим летом также заработает и школа робототехники. Для детей здесь есть немало спортивных кружков.

Этот летний лагерь работает уже 4 года. За это время здесь провели яркие дни летних каникул более 15 тыс детей. Для каждого – развлечения по душе.

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Участникам помогают максимально раскрыть свои спортивные и творческие таланты. Воспитатели, а их в лагере 25 внимательно следят не только за настроением, но и за безопасностью.

Лагерь бесплатный, однако на качестве отдыха здесь не экономят – в этом году в домах сделали капитальный ремонт.

Прежде всего реконструировали крышу, установили новые окна и главное – современную пожарную сигнализацию. Она есть во всех корпусах и столовой.

Всего на ремонтные работы потратили более 7,5 млн грн.

По окончании сезона ремонт в лагере продлят – реконструируют спальные корпуса и утеплят фасады.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 26 в 12:17



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