Прочность морской границы на Азове – будни пограничников

Обучение украинских морских пограничников начинается с первым лучом солнца. Корабли направляются в акватории.

Морские пограничники отрабатывают работу подразделений – сопровождение гражданских судов и защиту их во время атаки диверсионно-разведывательных групп противника.

С задачей наши пограничники справились хорошо. Однако сейчас перед ними будут ставить дополнительные задачи.

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Похожие обучение морской охраны накануне провели войска ФСБ страны-оккупанта. Для этого россияне перекрыли более 2 тысячи квадратных километров акватории Азовского моря. Украинские пограничники говорят, это сделали специально, чтобы остановить движение основными торговыми путями.

Большинство из нынешних защитников морских рубежей Мариуполя – крымчане, которые остались верными присяге, и выехали с территории временно оккупированного полуострова. Поэтому служба в морском пограничном отряде для них – дело чести. Ребята несмотря на сложности обещают сделать все, чтобы наша морская граница на Азове была прочной.

К слову, обострение на Донбассе, под огнем окраины Горловки.

Опубликовано Июнь, 01 в 11:52



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