Между войной и миром: готова ли Авдеевка к 1 сентября без выстрелов
Сегодня в полночь на Донбассе ожидают старта школьного перемирие, однако это не значит, что наши военные должны потерять бдительность и полностью довериться врагу. Опыт хлебного перемирия доказал, что обстрелов меньше не стало. За прошедшие сутки противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе 4 раза из оружия, запрещенного Минском. Двое военных – ранены, уничтожено трое оккупантов.
Вражеские снайперы – самая большая угроза на участке фронта вблизи Авдеевки. До противника менее полукилометра, поэтому из артиллерии боевики огонь не открывают чтобы не накрыть в том числе своих. Работают точечно когда видят цель. Авдеевка между войной и миром, на очередное перемирие, на этот раз школьное, здесь ожидают с особой осторожностью.
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Виктория Шляхова директор 6 школы Авдеевки. Учебное заведение пострадало во время боевых действий 2014-го, но сейчас все восстановлено. Этим летом сделали ремонт в спортивном зале, вставили новые окна. С 1 сентября за парты сядут более полутысячи школьников. Директор говорит – сейчас в городе безопасно хотя по вечерам слышны взрывы.
Между тем в актовом зале школы дети готовят выступление к праздничной линейке. И на мгновение забываешь, что в нескольких километрах отсюда за эти украинские цвета и наш язык бросают в тюрьму кремлевские оккупанты Донбасса.
К слову, Факты ICTV сообщали, что в Авдеевке восстановили водоснабжение
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