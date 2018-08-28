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Международный онлайн сервис TransferGo. Празднуем День Независимости с бесплатными денежными переводами

Активно отпраздновать День Независимости Украины решила компания TransferGo, которая обеспечивает денежные переводы из Европы в Украину. Компания организовала увлекательные квесты и конкурсы на Певческом поле в Киеве.

А еще на празднике можно было написать открытку близким и родным за границу, а компания позаботится о ее доставке.

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Согласно данным компании, только в первом квартале 2018 года украинские мигранты в странах Европы совершили более 45 тыс. транзакций домой.

По подсчетам специалистов, в течение следующих семи лет рынок цифровых денежных переводов в мире вырастет в пять раз. Поэтому компания видит высокий потенциал рынка денежных переводов в Украину.

К слову, как празднуют украинцы: флешмобы, военные выставки и фестивали.

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