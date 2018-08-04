Могли бы зарабатывать миллиарды! Как увеличить туристический потенциал Украины

Париж, Прага, Рим или Венеция. Украинские города тоже могли бы стать Меккой для туристов.

В прошлом году Украину посетили примерно 15 млн иностранцев – на 6% больше, чем годом ранее. Тогда как Франция, почти такая же по территории – почти 90 млн. Чаще всего к нам едут из Молдовы, Беларуси, России, Польши и Венгрии. А самый популярный город для иностранцев – Львов.

Он и успешный пример маркетинга городов. Ведь не просто использовал свою архитектурную привлекательность, но и создал особую атмосферу, которая существует в каждой популярной европейской столице.

Благодаря неординарным заведениям – город Льва стал еще и столицей гастротуризма. К примеру, легендарную Крыивку ежегодно посещают более полумиллиона человек. Совладелец ее и еще 2-х десятков львовских ресторанов, рассказывают, кроме развлекательной составляющей, акцентируют на галицкой кухне.

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Много атмосферных и качественных ресторанов – и в Одессе. Есть в ней и исторический колорит, и микс культур, языков и обычаев, и без преувеличения – особый характер. И впечатляющая, но запущена архитектура. Это и является одной из причин, почему Одесса до сих пор только город-курорт, переполненный летом и почти пустой зимой, говорит местный гид Анна.

А вот Киев и его историческое сердце – Андреевский спуск.

В Киеве насладиться прогулкой не дают машины, которые носятся друг за другом по узкой улице, несмотря на то, что движение здесь запрещено. И транспорт не приспособлен для иностранцев.

Секрет успеха прост: чтобы каждый – от таксиста, жителя, ресторатора и до местного чиновника – делал свою работу качественно.

К слову, архитектура, природа и отдых! Топ-7 самых красивых городов Европы.

Опубликовано Август, 04 в 15:45



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