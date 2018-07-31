Молекулярная кухня: что это такое и рецепты

Украинцы активно приобщаются к молекулярной кухни. Технология не нова, но наши рестораны только начинают вписывать странные блюда в свои меню.

Молекулярная кухня – новый тренд в кулинарии. Его начали ученые-физики, чтобы соединить науку и приготовления пищи.

Вместо привычной плиты или печи нужна емкость, которая готовит на низких температурах. Технология называется сувид.

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Благодаря постоянной температуре 80 градусов, продукт сохраняет свои свойства. К примеру, мясо жарят при 200 градусах. Оно получает термосопротивление, а масло выделяет канцероген. Поэтому сувид более полезен.

Настоящее сочетание кулинарии с лабораторией – это и есть молекулярная кухня. Еще одна важность – свежие продукты.

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Опубликовано Июль, 31 в 11:29



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