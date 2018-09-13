Мораторий на продажу земли: кто страдает и как бороться

Имеет все шансы оздоровиться и осуществить прорыв экономика страны в случае отмены моратория на продажу земель сельско-хозяйственного назначения. И украинская власть тянет с этим вопросом уже 17 лет, не отпуская лакомый кусок заработков, оседающих точно не в карманах тех, кто эту землю обрабатывает.

Возмущенный невозможностью распоряжаться своим паем пенсионер Виктор Цицюра обратился в ЕСПЧ и пожаловался на государство Украина за нарушение своих прав на землю. Ждал решения 3 года и выиграл: Европейский суд призвал Украину урегулировать законодательство и вернуть людям законное право на землю.

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Успешный пример Виктора Цицюры может спровоцировать снегопад подобных исков, и тогда авторам популистских песен о земле придется кардинально менять свой репертуар.

В заложниках – почти 7 миллионов дольщиков. Более полутора миллионов из них – люди, которым уже за 70. А также – малые фермеры, которым всегда не хватает денег, но они не могут получить займы в банке, потому что паи не берут в залог из-за того же моратория. В конце концов, в чужую землю никто не инвестирует, только истощает. Из-за запрета украинская экономика теряет миллиарды.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где, как и почему в Украине нелегально скупают землю

Опубликовано Сентябрь, 13 в 17:02



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