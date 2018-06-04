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Мото-фестиваль Тарасова Гора 2018: ретро-мотоциклы и мастер-классы

Легендарному, одному из самых масштабных международных мото-фестивалей Тарасовой Горе, в этом году 16 лет.

В Черкасской области собрались более 9 тысяч байкеров. Пять дней фестиваля – это невероятный драйв, рев моторов и свобода.

Тысячи километров на своих байках преодолевают иностранцы, чтобы попасть на этот фестиваль. Они в восторге от украинской природы и гостеприимства. Эстонец Юлар приехал впервые. Шутит, в следующий раз сюда – только вплавь.

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Из-за плохих дорог участники фестиваля изменили свой привычный прямой путь к Тарасовой Горе. Поехали в объезд, но традиции не изменили. Кобзаря почтили.

Здесь же вдоль аллей мастер-классы, сувениры, тематические и спортивные конкурсы, утренние разминки, йога, концерты, гонки на ретро-мотоциклах.

К слову, в Киеве прошел международный хакатон.

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