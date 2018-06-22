Мотивационное утро: формула успеха от Русланы Лыжичко

К чему стремятся известные люди, о чем мечтают и чем гордятся. Об этом и не только спросим нашего сегодняшнего героя.

Ее зажигательные выступления с трембитами и дикие танцы всколыхнули Европу. Она первая привезла Евровидение в Украину. Наша гостья сегодня Руслана Лыжичко. И хотя музыка в ее жизни всегда на первом месте, активности Руслане хватало и на политической сцене. Но с политикой у ​​народной артистки отношения не сложились.

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Однако Руслана запомнилась своей активностью во время оранжевой революции и поддержкой Євромайдана. Тогда она почти на 4 месяца полностью прекратила концертную деятельность. Сегодня Руслана не только активно гастролирует, но и еще является примером и фанатом альтернативной энергетики.

Ваш лучший способ проснуться

– Я иду сразу в холодный душ, вода должна быть на первом месте.

С чего вы начинаете свой день?

– С представление всех дел, которые я хочу сделать именно сегодня.

Ваша формула успеха

– Я не верю в формулу успеха.

К слову, счастье человеку приносит “покой ума”. Достичь его помогут сострадание и альтруизм, уверен Далай-лама.

Опубликовано Июнь, 22 в 11:55



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