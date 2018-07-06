Мотивационное утро: формула успеха от Риммы Зюбиной

Она одна из самых известных украинских актрис. Характерная, яркая и с невероятным чувством юмора. Несмотря на звездные роли – никакой звездной болезни. Наша гостья сегодня актриса Киевского академического малого театра – Римма Зюбина. Кроме театральной сцены, Римма одна из немногих украинских актрис, которая может похвастаться и интересными ролями в кино.

За главную женскую роль Дарьи в фильме Гнездо Горлицы она получила награды и награды за лучшую женскую роль на престижных международных кинофестивалях. Обладательница многочисленных театральных премий, Римма Зюбина входит в сто самых влиятельных женщин Украины.

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Ваш лучший способ проснуться?

– Мне помогает мой песик.

О какие моменты в жизни вы жалеете?

– Я сначала жалела, что не поехала учиться в Москву. А теперь понимаю, что произошло все, так как надо.

На что у вас не хватает времени?

– Я научилась дела делить на 4 категории срочное и важное, срочное не важеное, важное не срочно, не срочное не важное.

К слову, мотивационное утро: формула успеха от Ивана Малковича.

Опубликовано Июль, 06 в 11:49



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