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Может обвалиться в любую минуту: на Прикарпатье разрушается мост

Здесь со страхом ждут каждого ливня. Жители сел на Прикарпатье могут остаться отрезанными от мира.

Мост, соединяющий населенные пункты с районным центром – разрушают дожди и горная река.

Бетонные конструкции, которым уже десятки лет – просто не выдерживают напора стремительной течения. Состояние переправы ухудшается буквально каждый день.

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Вода вплотную добралась до моста уже не впервые. Ежедневно состояние моста ухудшается, а каждый ливень наносит разрушительных последствий.

К слову, черкасское село Сунки затопило. В воде огороды и подвалы, во дворах по колено грязи, а вместо дороги, ведущей от трассы к селу – метровые воронки.

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