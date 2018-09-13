Может обвалиться в любую минуту: на Прикарпатье разрушается мост
Здесь со страхом ждут каждого ливня. Жители сел на Прикарпатье могут остаться отрезанными от мира.
Мост, соединяющий населенные пункты с районным центром – разрушают дожди и горная река.
Бетонные конструкции, которым уже десятки лет – просто не выдерживают напора стремительной течения. Состояние переправы ухудшается буквально каждый день.
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Вода вплотную добралась до моста уже не впервые. Ежедневно состояние моста ухудшается, а каждый ливень наносит разрушительных последствий.
К слову, черкасское село Сунки затопило. В воде огороды и подвалы, во дворах по колено грязи, а вместо дороги, ведущей от трассы к селу – метровые воронки.
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