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Можно и в Турцию за эти деньги! Итоги курортного сезона 2018 в Украине

Сезон на большинстве украинских курортах завершен. И пока последние отдыхающие наслаждаются бархатным периодом, факты подводят итоги нынешнего курортного сезона.

Херсонщина. Здесь расположен знаменитый Железный порт, Лазурное, Скадовск и Арабатская стрелка. Неглубокая теплая вода, чистый воздух и одни из самых дешевых цен на отдых. В этом году прибрежные города на Черном и Азовском морях, в высокий сезон посетили более 3, 5 млн.  отдыхающих.

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Прелести Таврии. Необитаемый остров Джарылгач, лечебные грязи на Арабатской косе, прогулки на байдарках, винодельческие и этнические сельские усадьбы. В этом году Херсонщину посетили 22 тыс. иностранных туристов, для которых Таврия – это экзотика.

В Одессе отдыхающие греются на солнышке. А чиновники уже подсчитали – с начала года город посетили более 3 млн. туристов.

А вот в Бердянске курортным сезоном разочарованы. Количество гостей подсчитают в октябре. Но чиновники уже предупреждают – их меньше, чем в прошлом году.

К слову, от домашнего уюта до джакузи в номере – где отдохнуть на Прикарпатье.

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