Мультфильмы и короткометражное кино: в Харькове проходит международный детский фестиваль

Они снимают кино на смартфоны и создают мультфильмы из пластилина – в Харьков съехались более двухсот детей со всего мира, чтобы продемонстрировать свои маленькие шедевры. Международный фестиваль Дидятко происходит в Харькове уже в десятый раз, и это возможность не только выиграть приз, но и найти инвестора для будущего проекта.

На фестиваль съехались две сотни участников со всего мира – Тайваня, Кореи, Ирана, Беларуси, Греции. Из более тысячи работ в конкурсную программу попало 200 – это и мультики, и короткометражное кино. На фесте несколько локаций – уроки актерского мастерства, мастер-класс для сценаристов, лагерь Солнечный превратился в съемочную площадку.

Что из этого выйдет – уже сегодня вечером должны оценить жюри. Победителей ждут призы – это и видеокамеры, и ноутбуки, поездки в Европу и даже полеты на вертолете.

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Опубликовано Сентябрь, 07 в 13:49



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