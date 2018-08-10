Мы не боимся. Как живут грузины на линии российской оккупации

Российская агрессия в 2008 году забрала у Грузии 20 процентов ее территории. Навязанное кровопролитие завершилось признанием Кремлем самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии независимыми странами. Условную границу с этими территориями грузины называют линией оккупации, на которой россияне показательно построили два десятка баз ФСБ.

Село Одзиси расположено вплотную к оккупированной территории. Там в овраге течет река, которая является условной границей между Грузией и оккупированным Цхинвальским регионом. 10 лет назад это была грузинская территория, но пренебрегая международными договоренностями Кремль после военной агрессии против Тбилиси присоединил Ахалгорский район в самопровозглашенной Южной Осетии, переименовав его на советский манер в Ленингори.

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Отстоять целостность Грузии в Европе не смогли хотя попытки были скорее символическими. Теперь на территории Южной Осетии 19 баз федеральной службы безопасности и 3 военных базы, построенные показательно вплотную к линии оккупации. А флаг России здесь как подтверждение того, кто на самом деле хозяином отобранных в Грузии земель.

– Болит сердце, когда я смотрю на все это. Лучше сидеть в тюрьме, чем быть здесь, – говорит один местных жителей.

Чтобы попасть по ту сторону линии разграничения местным жителям нужен специальный пропуск. О жизни там они говорить не хотят – боятся расправы силовиков Южной Осетии чтобы не оказаться в подвалах Цхивали.

Ранее Факты ICTV сообщали о том, что к 28 странам, которые выслали дипломатов РФ, присоединилась Грузия

Опубликовано Август, 10 в 10:57



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