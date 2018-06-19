Николаевский судостроительный завод начал выплачивать зарплаты

Один из крупнейших должников страны – Николаевский судостроительный завод начал рассчитываться с работниками. Новостью поделился с профкомом председатель областной госадминистрации.

С 2015 года завод должен людям 65 млн грн. Укроборонпром, что руководит предприятием, до конца года обещает пополнить его уставный фонд на 40 млн. Деньги пойдут на оплату долгов работникам. Но рассчитываются только с теми, кто пишет заявление об увольнении.

Три года не уплачиваются взносы в пенсионный и социальный фонды. Каждый новый директор обещает людям рассчитаться. И теперь они не верят словам и требуют графика погашения долгов.

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Долги образовались, потому что Министерство обороны не рассчиталось за содержание крейсера Украина, утверждают руководители завода. Бывший флагман украинского флота почти полностью достроен, но стране он не нужен, поэтому ржавеет у причала в центре города. Если не поддерживать его на плаву, может произойти техногенная и экологическая катастрофа.

Завод уже 10 лет не строит корабли. Время от времени только ремонтируют суда. Сейчас в сухом доке стоит большой гидрографический катер. На нем задействованы только 10% работников предприятия. Но и такие заказы позволяют хотя бы выплачивать текущую зарплату полутысячному коллективу, говорит Виктор Тонкогласюк, который работает здесь почти 40 лет.

Полнокомплектные суда здесь уже вряд ли будут. И судостроителей почти нет – большинство работников пенсионного возраста. Заводской учебно-производственный комбинат последний раз выпустил 10 сварщиков 3 года назад. Все они уехали работать за границу.

К слову, английский суд заморозил активы Газпрома.

Опубликовано Июнь, 19 в 22:10



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