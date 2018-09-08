Мгновенное спасение в критической ситуации – как правильно оказать первую помощь

Сегодня – Всемирный день оказания первой медицинской помощи и Факты ICTV расскажут, как нужно вести себя в ситуации, когда кто-то нуждается в помощи.

В критических ситуациях надо спасать мгновенно – особенно при травмах, остановках дыхания и больших кровопотерях. Вызвав скорую, проверьте состояние человека. В случае обморока проконтролируйте дыхание. Дыхательные пути могут быть перекрыты посторонними предметами или языком. В течение 10 секунд должны услышать 2-3 нормальные вдоха. Если человек дышит, переводим его в стабильное боковое положение. Если же нет – немедленно делайте непрямой массаж сердца. Перед этим пострадавшего нужно положить на твердую поверхность и обнажить грудную клетку.

Массаж чередуйте с искусственным дыханием. После тридцати нажатий, делайте 2 вдоха через рот, или нос. Однако не стоит забывать о собственной безопасности. Человек может быть инфицирован, поэтому для искусственного дыхания нужен специальный клапан, который продается в каждой аптеке. При отсутствии такого продолжайте делать только непрямой массаж сердца до приезда скорой помощи.

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Для оперативной помощи используют подручные средства. Обычный платок подходит для перевязок при ранениях, переломах или вывихах. Так же можно остановить и кровотечение: прижать вену до костного выступа и поддержать платком или ремнем. Чаще всего в быту встречается носовое кровотечение. Запрокидывать голову назад не стоит. Так пострадавший может наглотаться крови.

В развитых странах мира соответствующие знания или прохождения курсов оказания первой помощи обязательные для получения школьного аттестата, а взрослых без таких навыков не берут на работу. К сожалению, в Украине такая государственная программа отсутствует.

К слову, Факты ICTV рассказывали как не нужно лечиться

Опубликовано Сентябрь, 08 в 14:39



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