В Черкасской области затопило школу, в которой ремонтировали крышу

После ливня вечером позвонили из школы родителям, чтобы детей не вели к ним. Тогда здание потекло по периметру. В нескольких классах и коридоре посыпался потолок. За ведра и тряпки взялись родители и учителя, все убрали, но безопаснее здесь не стало.

В учебно-воспитательном комплексе 35 школьников и садик – 18 детей. На два дня пришлось прекратить обучение. Затем детей разместили в уцелевших классах.

Помещению школы уже более полувека. Крыша капитально не ремонтировали ни разу, говорит директор. Заведение несколько раз пытались реорганизовать, 7 лет он пустовал, дети учились в другом селе. С конца августа здесь начали чинить кровлю.

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В райотделе образования говорят – сначала провели экспертизу и подготовили документы. Во второй половине августа получили необходимые 940 тыс. грн. и сразу взялись за ремонт. Несмотря на работы начать учебный год здесь разрешили.

Последствия потопа подрядчик устранять за свой счет, заверили чиновники. Но сколько еще школьникам учиться под грохот строителей – не говорят. Срок выполнения работ в договоре прописали – до конца года.

К слову, дыры в стенах, туалет без дверей. Во Львове лицей разваливается на глазах.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 11:58



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