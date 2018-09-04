На Донбасс едут учиться воевать российские срочники – бойцы ООС

Пески ежедневно во фронтовых сводках. Несмотря на объявленное так называемое школьное перемирие, кремлевские наемники продолжают обстреливать поселок возле Донецкого аэропорта.

Украинские военные дают отпор на шквальные обстрелы. Когда затишье, активно укрепляют позиции.

– Надо копать, чтобы сохранить себе жизнь, чтобы были позиции, откуда можно стрелять, куда можно прятаться во время обстрелов. Чтобы вернуться домой, к семье, к родителям, – говорит боец ​​ООС.

Армейцы говорят, если бы за самопровозглашенные республики воевали местные, они бы так не громили родные города и села. Сюда едут учиться воевать российские срочники.

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Между тем, как сообщает разведка, враг боится наступления украинских военных. Увидели это и защитники Песков. В день ликвидации главаря террористов Захарченко над украинскими опорниками постоянно летали вражеские беспилотники.

Ранее Факты ICTV писали, как враг следит за бойцами ООС.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 19:54



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