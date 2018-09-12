На Харьковщине вспыхивают анти-газовые бунты: как добиться энергетической независимости

Украина может на треть увеличить добычу собственного газа. И тогда цель стать – энергонезависимой к 2020 году – вполне реальна.

Как никто заинтересована – чтобы этого не произошло – Россия. Сейчас у нас периодически вспыхивают анти-газовые бунты. Люди напуганы страшилками об экологической катастрофе – выходят на митинги против разработки месторождений и добычи газа.

Такие акции проходят, в том числе на Харьковщине. И все очень похоже на проплаченные Кремлем анти-газовые бунты 2013 года. Когда Россия всеми силами пыталась втянуть нас в Таможенный союз.

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Компания Укргаздобыча закупила 5 бурильных установок немецкого производства за 110 млн долларов, в планах приобрести еще 15. Большие надежды и на иностранных инвесторов. В Украине газ готовы добывать и американцы, заявил Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. И при достаточных инвестициях в новейшие технологии добычу можно увеличить втрое. А запасы на глубинах более чем 3,5 км – несколько миллиардов кубов.

Ранее аналитик спрогнозировал повышение цены на газ для населения на 30% в один момент.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 10:42



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