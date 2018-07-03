На Кинбурнской косе построили острова для редких птиц

Николаевские экологи построили на Кинбурнской косе острова для птиц. С апреля здесь свили гнезда и вывели птенцов сотни редких видов пернатых. Полуостров считают птичьим, так как через него проходит миграционный путь с севера в Африку. Здесь кормятся на перелете или гнездятся сотни тысяч птиц.

Но из-за потепления многочисленные озера косы пересыхают, и молодняк становится добычей хищных животных, которых здесь немало. Проблему должны решить искусственные острова.

С апреля, на Кинбурнской косе птенцов вывели сотни пар краснокнижных птиц. И эти 2 острова, где гнездятся пернатые – искусственные. Их специально построили экологи, чтобы птицам было, где выводить потомство.

Острова на озере Лопушное построенные из дерева, травы и тростника. Несколько лет конструкцию усовершенствовали, учитывая поведение различных видов птиц.

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Через Кинбурнскую косу птицы мигрируют с севера, с заполярного круга до Африки. Каждый год, осенью и весной там сотни тысяч пернатых. В последние годы на маловодных озерах полуострова стало опасно: развелось много хищных животных.

Орнитологи надеются спасти популяции редких пернатых. Кроме того, развивать модное в мире хобби – наблюдение за птицами. Поклонники уже есть – вооружившись биноклями и справочниками, люди устраивают соревнования по количеству замеченных пернатых. А на косе их бывает до трехсот разновидностей.

Сейчас озера зарастают водорослями, споры которых перенеслись с моря. Желто-бурая масса покрывает слоем прибрежную полосу, птицам трудно найти себе пищу. Поэтому экологи теперь борются с новой проблемой – как очистить берега.

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Опубликовано Июль, 03 в 12:15



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