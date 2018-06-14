В Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской

Сюда Татьяна и ее одноклассники не заходили весь учебный год. В сентябре из-за трещин на стенах признали аварийными 8 классов. Это почти половина школы поселка Воскресенское.

В аварийных классах дугой изогнулись окна и внешняя стена. 10 лет назад здесь перекрывали крышу и закрыли водостоки. Теперь в дождь вода льется под фундамент. 162 учащихся начальной школы перевели в мастерскую, которую отремонтировали их родители. Третий и четвертый классы учатся во вторую смену.

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Пятитысячный поселок – часть объединенной территориальной общины. Сначала проект противоаварийных работ сделали для одного крыла школы, которое оборудовали металлическими лентами. Но сейчас хотят реконструировать весь дом.

Все работы стоят 22 млн грн. Их в бюджете общины нет, она могла бы получить 5 млн из фонда развития регионов, но проект местные власти вовремя не подали. Мало того, его еще раз отправят на экспертизу. Поэтому следующий учебный год школьники снова будут учиться в крошечных классах мастерской.

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Опубликовано Июнь, 14 в 11:55



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