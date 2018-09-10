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На Николаевщине пенсионер расстрелял детей: в каком состоянии пострадавшие

На Николаевщине 68-летний мужчина выстрелил в детей. Ранены трое. Двое из них в больнице. Старший – 11-летний мальчик в тяжелом состоянии ожидает операцию. Инцидент произошел вчера в Новой Одессе.

Мужчину вывели из себя дети на улице, которые громко играли, и он взял самодельное устройство и выстрелил в них. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство.

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Десять лет назад у 68-летнего соседа правоохранители уже отбирали ружье. Тогда навеселе он стрелял во дворе. А вчера смастерил самодельный пистолет и попал в детей. Соседи уверяют: пенсионер терроризировал всю улицу.

В результате выстрела пенсионер сам потерял палец. Остатки устройства полиция изъяла на экспертизу. У злоумышленника сын и внук – правоохранители. Но в нацполиции обещают расследовать дело без предубеждений. Сегодня мужчине объявят о подозрении, а завтра должны избрать меру пресечения.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что в Ровно таксист расстрелял пассажиров

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