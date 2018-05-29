На Николаевщине под фурами плывут дороги: почему весовые станции их не останавливают
На Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры – дороги буквально плывут.
Уже три года в области пытаются бороться с водителями-нарушителями, но сначала не было весовых комплексов, затем площадок под них.
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В прошлом году четыре пункта должны были заработать, но на самом деле запустили только один – не хватило работников. Кроме того, фуры спокойно объезжают контроль полями.
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2018-05-29
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