На Николаевщине под фурами плывут дороги: почему весовые станции их не останавливают

На Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры – дороги буквально плывут.

Уже три года в области пытаются бороться с водителями-нарушителями, но сначала не было весовых комплексов, затем площадок под них.

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В прошлом году четыре пункта должны были заработать, но на самом деле запустили только один – не хватило работников. Кроме того, фуры спокойно объезжают контроль полями.

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Опубликовано Май, 29 в 22:07



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