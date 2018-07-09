На Прикарпатье рухнул мост – автобусы не ходят, движение парализовано

Уже почти неделю жители села Долгое-Калужское без автосообщения. Единственный мост, соединявший их населенный пункт с внешним миром – обвалился.

Село Долгое-Калужское расположено между двумя горными реками – Лимницей и Чечвой. Обвалившийся мост был кратчайшим путем в райцентр. Сейчас люди вынуждены объезжать почти 10 лишних км сплошного бездорожья.

Если раньше в Калуш ехали 15 минут, сейчас минимум полтора часа. После обрушения моста – в село не ходят автобусы. Ближайшая остановка в соседнем селе – за несколько километров.

Почему мост обрушился? У сельсовета, на балансе которой объект, несколько версий. Построенный еще в 1970-х годах мост ремонтировали только после наводнения 2008 года, только часть. Обвалилась как раз та половина, которую не трогали. Не выдержали опоры. Их подмыла вода, она сильно поднялась после стихии.

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Правда, у местных еще и третья версия. Оказывается, в селе есть дробильно-сортировочный узел и карьер по добыче песчано-гравийной смеси. Ежедневно по мосту ездили наполненные песком 50-тонные грузовики. Именно под тяжестью последней – конструкция и упала.

Почему дорожники не установили ограничительные знаки, сельский голова не объяснил. Аварийный мост на днях обследовала специальная комиссия. Специалисты подсчитали, ремонт обойдется в 8 млн грн. Но в сельском совете таких денег – нет.

Как быстро отремонтируют мост – не известно. Тем более, сейчас на Прикарпатье немедленного ремонта требуют еще почти 70 переправ, 8 – уничтожила последняя непогода, которая бушевала в области в начале месяца. До сих пор недостроенны еще более 30 мостов.

К слову, Крымский мост в Google Maps подписали двух языках.

Опубликовано Июль, 09 в 17:05



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