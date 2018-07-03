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На соломе и отходах кукурузы: как будут отапливать Каменец-Подольский

Сегодня в Каменец-Подольском открыли первую ТЭС, работающую на биомассе – щепе, соломе и отходах кукурузы.

Отныне стотысячный город полностью независим от газа. Сверхмощные котлы способны одновременно производить как тепло, так и электроэнергию. По предварительным подсчетам коммунальщиков, ТЭС полностью окупит себя через 5 лет, а люди бесперебойно будут получать горячую воду.

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Внедрение этого проекта позволит сэкономить городу более 100 миллионов гривен на потреблении газа. Главный инвестор важного энергопроекта – Всемирный банк, он предоставил 9,6 долларов кредита под одну сотую процента годовых.

Напомним, катастрофы с урожаем не будет: на Украину идет похолодание.

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