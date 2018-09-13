На старой Волге объехать всю Украину: как киевская семья собирается в Малайзии

Голубая мечта – так семья Гриненко называет свою советскую Волгу. На ней объездили почти всю Украину.

Путешествовать по Волге – уверяют Гриненки, удобно и весело. Единственное, что кондиционера нет. Сейчас собираются в путешествие в далекую Малайзию.

Именно на Волге супруги с 3-летним Любомиром путешествуют по Украине. Они уже проехали более 10 областей, а это больше, чем 4 тысячи километров.

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Уверяют, Волга – машина с комфортом. В середине салон из итальянской кожи, сиденья – что раскладываются в в полноценную кровать. А еще – раритетное радио и часы. Единственный минус – отсутствие кондиционера и максимальная скорость в 80 км в час.

Напомним, в Запорожье прошел первый фестиваль ретро-техники. Здесь машины и мотоциклы, которые вы вряд ли увидите на отечественных дорогах.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 10:48



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