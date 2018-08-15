На Тернопольщине открыли вход в пещеру, которую не нашли даже НКВДшники

На Тернопольщине открыли вход в пещеру Озерная. Местность неповторима и наконец обустроена для туристов. Раньше попасть в пещеру человеку, который не знал о ней было невозможно. Во время Второй мировой здесь в подземелье скрывались целые еврейские семьи от нацистов – дети до сих пор вспоминают как это было. Впоследствии в пещере много лет жили бойцы УПА.

Вход не могли найти ни фашисты, ни советские НКВДшники, почти десять лет это подземелье было постоянно заселено людьми. Сначала здесь во Вторую мировую скрывались еврейские семьи – всего 38 человек.

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От квартир уцелело только то, что из камня – стол и стулья где все ужинали. За время укрытия евреи даже сделали своеобразную мельницу – выточили жернова и перемалывали муку для хлеба Деревянные кровати давно прогнили, о кухне напоминает только большой слой сажи на стенах. После освобождения территории советской властью в 45-м евреи уйдут в Канаду, а их тайник займут воины УПА.

Стихи, клятва, документы и высеченные трезубцы – все тщательно затирали советские спецслужбы. Только вот историю уничтожить так и не удалось.

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Опубликовано Август, 15 в 16:41



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