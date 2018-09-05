На треть более узкая разметка на дороге: плюсы и минусы нововведения

С 1 сентября полосы для движения транспорта в городах и селах разрешат рисовать узкими на треть. То есть не 3 метра 75 сантиметров, как мы привыкли, а 2,5 метра.

Сомневаетесь, поместится ли ваш автомобиль – сбрасывайте скорость, езжайте осторожно. Для этого нововведения и вводят.

Например, на дороге две широкие полосы. Теперь с ним спокойно могут сделать узкие три. Если не хватает ширины, смогут нарисовать велодорожку. Первыми такую ​​возможность испытают Киев и Львов. В Госагентстве автодорог объясняют – так ездят по всей Европе. Это дисциплинирует водителей, заставляет сбросить скорость, уменьшает количество аварий, ликвидирует заторы.

Узкие дороги – эффективные, но далеко не везде, констатирует руководитель учебного центра контраварийной подготовки. Во-первых, чтобы комфортно на них чувствовать себя, покрытие должно быть почти идеальным. А у нас часто водители петляют, чтобы не влететь в яму. А на суженных полосах это делать будет опасно.

Во-вторых, в отличие от той же Европы, у нас через город проезжают фуры. В такие параметры они едва поместятся.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 17:25



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