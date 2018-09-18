На задворках туристической индустрии: почему поселок Ворохта утратил свою популярность

Когда-то Ворохта считалась самым популярным центром летнего и зимнего отдыха. Сегодня здесь разруха. Пропало все, что имело какую-либо ценность, – двигатели, кабели, котел, батареи. Помещение с разбитыми окнами и дверями завалено бутылками и мусором.

Когда-то еженедельно сюда приезжали более трех десятков туристических автобусов. Двухкилометровую – самую длинную в области, кресельную дорогу десять лет назад остановили умышленно, подозревают местные.

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Именно через Ворохту проходит самый доступный подъем до самой вершины Украины – Говерлы. Это еще один туристический поток и большое преимущество поселка.

В Ворохте сохранился один из крупнейших каменных мостов мира. На железнодорожной станции останавливаются все транзитные поезда. Идеальный подъезд для путешественников. Но пока городок на задворках туристической индустрии и поражает разве что невероятными видами карпатских гор.

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Опубликовано Сентябрь, 18 в 20:05



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