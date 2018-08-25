На Закарпатье закрывают почтовые отделения – люди без пенсий и работы
На Закарпатье в селах закрывают почтовые отделения из-за нехватки работников. Бывшие уволились из-за низкой зарплаты. Новых Укрпочта не нашла.
В Ужгородском районе селяне по графику должно обслуживать передвижное мобильное отделение, но его в селах не видят неделями.
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На почте селяне покупали газеты и журналы, платили за коммунальные услуги и отправляли посылки. Самое главное – вовремя получали пенсии и социальные выплаты. Теперь на свои деньги вынуждены ждать по несколько недель.
К слову, в Харькове скандал со строительством пандуса. Соседи затравили паралимпийскую чемпионку за то, что она хотела самостоятельно выходить из собственного дома.
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