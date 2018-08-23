Над Украиной поднят сине-желтый флаг. Ретро-кадры с 1990-го

Флаг с сине-желтыми красками появился в Украине еще в 13 веке на землях Галицко-Волынского княжества.

Его использовали в походах княжеского войска наравне с красно-черными флагами.

Есть разные версии, которые олицетворяют краски украинского флага: небо и поле пшеницы, солнце и воду, цвет золотого льва, который поднимается вверх.

Символ украинской государственности был поднят еще во времена СССР. Над столичной мэрией. Тогда, 24 июля 1990, коммунистическая Украина доживала последние дни.

Затем будет путч в Москве и распад Советского Союза. А уже 24 августа 1991 состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и сине-желтый флаг взвился над зданием Верховной Рады.

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На общегосударственном уровне День флага начали отмечать с 23 августа 2004 года. И сегодня без преувеличения можно сказать, что и тогда, когда мы только делали первые шаги как Независимое государство и сейчас, когда Украина страдает от войны с имперской Россией, флаг не просто стал атрибутом государственности, а есть и будет символом несокрушимости украинского духа, символом трагедии, надежды и без сомнения – победы, одним из самых высоких и самых уважаемых святынь.

К слову, бойцы АТО установили флаг на пути в Донецкий аэропорт.

Опубликовано Август, 23 в 6:30



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