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Сверхбыстрые зарядные станции для электрокаров: за 15 минут и от 60 грн

В Киеве начали работу первые 8 сверхбыстрых зарядных станций для электротранспорта STRUM. Они отличаются мощностью и возможностью экспресс зарядки.

Если обычные полностью заряжают авто от 4 часов, то быстрые для большинства моделей – меньше, чем за час.

Эти станции устанавливает энергетическая компания ДТЭК. Их разместят в крупнейших торговых центрах.

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Зарядить авто на 100 километров обойдется от 60 до 120 грн. Уже к концу июня хотят установить еще две таких по Киеву. А потом – на трассах соединяющих столицу с крупнейшими городами – Одессу, Львов, Днепр.

В компании ДТЭК заявили о намерении развивать инфраструктуру для электротранспорта, ведь видят в этом большие перспективы.

К слову, на Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры – дороги буквально плывут.

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